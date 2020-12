Leven Siano Reprodução / Canal Leven Siano 2020

Publicado 19/12/2020 11:14

Rio - A Justiça determinou a vitória de Jorge Salgado nas eleições presidenciais do Vasco na última quinta-feira. Concorrente, Leven Siano se manifestou nas redes sociais e afirmou ser vítima de um 'golpe'. O empresário, que venceu o pleito inválido do dia 7 de novembro, agredeceu os apoiadores e citou 'covardia e injustiça'.

"Agradeço as milhares de mensagens. Eu não abri mão de nada, apenas perdemos para o golpe de forma covarde e injusta. Vocês não veem a árvore mas a semente está no solo. Reguem, cuidem e façam crescer. É meu presente para todos vocês com muito amor. projetosomamos.com.br", escreveu Leven Siano nas redes sociais.



Minutos depois, a mesma mensagem foi apagada dos perfis do empresário. Alexandre Campello, atual presidente, já se reuniu com Jorge Salgado para organizar a transição de mandato. O vencedor assume a presidência do clube. A campanha de Leven foi marcada por algumas promessas, como Yaya Touré, Balotelli, Khedira, Hulk, Mandzukic e Giovinco.