Marinho em ação pelo Santos Getty Images

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 11:45

Rio - Principal jogador do Santos na temporada, o atacante Marinho é um dos grandes responsáveis pela boa campanha que o clube faz, principalmente na Libertadores. Contudo, a história do jogador poderia ter sido diferente. Em entrevista à 'Rede TV' em 2015, o jogador revelou que teve uma proposta para atuar o Vasco, mas não quis fechar com o Cruzmaltino porque segundo o atleta, o time era ruim.

Publicidade

"Eu recebi uma ligação de um pessoal que estava lá em Alagoas, na Copa do Nordeste sub-20, que tinham me visto jogar. Disseram que tinham interesse em me levar para o Rio. E daí eu não estava gostando tanto de Santos, então deu umas 3h e pouca da manhã e fui embora para o Rio. O treinador me ligou e eu disse que já estava na casa da minha tia no Rio. Aí fui no Vasco fazer teste, estava vendo o jogo deles no juvenil e não gostei do time. Falei: ‘Aqui não quero ficar'", disse Marinho.