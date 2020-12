Benitez, Cano e Gustavo Torres passaram Natal juntos Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 11:30

Rio - Destaque do Vasco neste ano, o meia Martín Benítez não vai seguir no Vasco em 2021. O Cruzmaltino não chegou a um acordo com o Independiente e o jogador argentino está livre no mercado para assinar com outra equipe. Ainda no Rio de Janeiro, o atleta de 26 anos passou Natal com os companheiros de clube, Germán Cano e Gustavo Torres.

Na despedida do Vasco, na última quinta, Benítez chegou a chorar se despedindo dos companheiros e postou uma mensagem aos torcedores do Cruzmaltino nas redes sociais. Jorge Salgado, novo presidente do clube, tentou estender o contrato até o fim do Brasileirão, mas em vão. Além de Benítez, Breno, Ramon e Fillipe Bastos também não seguirão na equipe.