Vanderlei Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - No último dia de 2020, o Vasco anunciou o retorno de Vanderlei Luxemburgo ao clube carioca. De acordo com informações do portal "UOL", o novo vínculo do treinador terá algumas particularidades. O Professor não terá remuneração fixa e ganhará um bônus, caso o Cruzmaltino permaneça na Série A.

Os valores que serão pagos em caso de permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro ainda não são revelados pelas partes. Vanderlei Luxemburgo tem contrato com o Vasco até fevereiro de 2021.



Luxemburgo assume o Vasco com a equipe carioca na zona de rebaixamento do Brasileirão com 28 pontos. O Cruzmaltino terá 12 partidas até o fim do Campeonato. Em 2019, ele assumiu quando a equipe carioca estava na última colocação e terminou o torneio em 12º lugar.

Na primeira passagem, Vanderlei Luxemburgo comandou o Vasco em 34 jogos. Ao todo foram 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Ele será o quarto treinador do Cruzmaltino na temporada. Abel Braga, Ramón Menezes e Ricardo Sá Pinto treinaram a equipe carioca.