Ribamar Rafael Ribeiro / Vasco

Por Lance

Rio - Os ciclos de alguns jogadores do Vasco terminam oficialmente neste dia 31 de dezembro. Um deles é Ribamar. O centroavante esteve emprestado pelo Ohod, da Arábia Saudita, para os anos de 2019 e 2020, e não permanece para o fim do Campeonato Brasileiro. Mas agradece pelo período em São Januário.

Publicidade

"Tenho um carinho muito grande pelo clube e sinto orgulho de ter vestido a camisa do Vasco. Penso que as pessoas devem ter mais respeito e responsabilidade por representar essa instituição, seja jogador, torcedor, dirigentes. Toda e qualquer pessoa que sinta orgulho de ser vascaína e trabalhar pelo Vasco", avaliou, antes de complementar:



"Meu momento aqui chegou ao fim e agradeço a Deus por tudo que passei durante meu período em São Januário. Tudo é lição e sempre nos fará crescer e nos tornar profissionais melhores. Desejo sucesso aos companheiros que ficam para a sequência da temporada", afirmou.



Foram oito gols em 64 partidas. O mais importante, provavelmente, foi o que garantiu o empate com o Flamengo no 4 a 4 de 2019. Mas também ficaram na memória do torcedor as chances perdidas, como diante do Defensa y Justicia (ARG), na Copa Sul-Americana de 2020.



A prorrogação do empréstimo até o fim do atual Campeonato Brasileiro - que termina em fevereiro - chegou a ser desejada pelo Cruz-Maltino, mas não houve acordo. O vínculo de Ribamar com o Ohod, que vai até o próximo mês de agosto, está sendo desfeito por meio da OTB Sports.



O centroavante deve ter como destino o futebol japonês ou saudita. No Brasil, clubes da Série B também sondaram o jogador.