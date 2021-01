Martín Benítez Rafael RIbeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 13:19

Rio - O destino de Martín Benítez em 2021 ainda está indefinido, mas o jogador parece bem distante do Vasco. Aguardado no Independiente para se reapresentar na próxima segunda-feira, o meia tem ofertas para defender outros clubes brasileiros na próxima temporada.

De acordo com informações da Rádio Atibaia, o Atlético-MG e o Grêmio desejam a contratação do jogador. Caso acerte com algum clube brasileiro, o jogador só poderá defender essa equipe após o término da atual temporada, já que já atuou pelo Vasco em 17 jogos do Brasileiro.

De acordo com a rádio, o atleta também recebeu propostas do futebol turco. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, ainda nutria a esperança de conseguir convencer o Independiente a ampliar o vínculo com o Cruzmaltino até o fim do Brasileiro para ganhar tempo e condições de fazer uma oferta de compra pelo atleta em fevereiro. No entanto, essa possibilidade foi descartada pelo diretor executivo do Independiente, Jorge Damiani.



Revelado pelo próprio Independiente, Martín Benítez, de 26 anos, foi um dos destaques do Vasco em 2020. O jogador entrou em campo em 28 oportunidades e marcou dois gols com a camisa cruzmaltino.