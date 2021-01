Luxemburgo Rafael Ribeiro Vasco

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 13:41

Rio - De volta ao Vasco, Vanderlei Luxemburgo afirmou que viu o convite do clube carioca como uma convocação. Antes de acertar o retorno, o técnico fez um pedido: acerto dos atrasados do elenco era uma condição preponderante para o acordo. A condição do técnico foi aceitada pela nova diretoria, comandada por Jorge Salgado.

Luxa comandou seu primeiro treinamento, no último sábado. No momento, o Cruzmaltino está na zona de rebaixamento com 28 pontos. Com 12 jogos até o fim do Brasileirão, e dos 36 pontos possíveis, ao clube carioca traçou o objetivo de conquistar 50% dos pontos.

Publicidade

O grupo cruzmaltino ouviu da diretoria uma promessa: pagar boa parte dos salários atrasados, isso também vale para os funcionários, que possuem um débito menor. A ideia é que ao menos um mês seja quitado ainda na primeira quinzena de 2021.



Apesar disso, a estratégia partiu da gestão que assumirá o clube para o próximo triênio. Sem dinheiro em caixa, Alexandre Campello, que encerra suas atividades como mandatário nos próximos dias, preferia adotar um discurso mais conservador e não fazer promessas, algo que teria pesado, por exemplo, para a recusa de Zé Ricardo.