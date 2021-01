Ramon Menezes Rafael Ribeiro / Vasco / Divulgação

Publicado 03/01/2021 17:59

Rio - O ex-treinador do Vasco, Ramon Menezes, fez elogios ao técnico Vanderlei Luxemburgo e desejou um bom retorno ao comandante no clube carioca. Na opinião do ex-jogador campeão da Libertadores de 1998 pelo Cruzmaltino, o atual treinador tem muitas qualidades.

"Convivi com o Vanderlei em sua passagem anterior pelo Vasco e o que mais me chamou a atenção nele, além do conhecimento de futebol (que todos conhecem), é a maneira de gerir o grupo. Com sua experiência de anos, ele gere o grupo como poucos. Aproveito para desejar sucesso em mais este desafio e que tenha sucesso na empreitada", afirmou em entrevista ao canal do YouTube "Detetives Vascaínos".



Ramon Menezes trabalhou como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo em 2019. No ano passado, ele comandou o Vasco nas últimas rodadas do Carioca, na Copa do Brasil e em parte do Campeonato Brasileiro. Após ser demitido, ele também dirigiu o CRB, e depois também acabou dispensado do clube alagoano.

Vanderlei Luxemburgo foi contratado para substituir Ricardo Sá Pinto no comando do Cruzmaltino no último dia de 2020. A equipe carioca vive situação delicada no Brasileiro e está na zona de rebaixamento com 28 pontos.