Rio - O novo treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo acompanhou a partida que deu o título da Copa do Brasil Sub-20 para o clube carioca em São Januário. O comandante deverá escolher alguns jovens destaques e promover ao time de cima para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Na temporada de 2019, o técnico foi o responsável por lançar Talles Magno entre os profissionais. O jovem, de 18 anos, teve papel importante na campanha de recuperação da equipe carioca que saiu da lanterna do Brasileiro e terminou o torneio na 12ª colocação.

O título da Copa do Brasil Sub-20 foi conquistado com muita luta pelo Vasco. O meia Carlos Eduardo, de 17 anos, foi o herói do título. Entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo e marcou o gol decisivo aos 47, evitando que a partida fosse para a disputa de pênaltis. Depois do jogo, disse torcer para receber em breve uma chance com Vanderlei Luxemburgo entre os profissionais.



"Estou muito feliz por decidir um título importante como esse com o Vasco. Espero que eu tenha deixado uma boa impressão e que ele possa me dar uma oportunidade no profissional", disse, ao SporTV.

Na sua vitoriosa campanha, o Vasco passou pelo Trem-AP na primeira fase, depois eliminado Moto Club nas oitavas, Avaí nas quartas de final e Atlético-MG nas semifinais. Foi campeão invicto, com seis vitórias e três derrotas.