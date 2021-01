Luxa, entre os preparadores físicos Daniel Félix e Antônio Mello (coordenador), avisou que aumentará a carga de treinos na reta final do Brasileiro Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 15:56 | Atualizado 04/01/2021 16:06

Rio - Oficialmente apresentado pelo Vasco nesta segunda-feira, Vanderlei Luxemburgo tem consciência do tamanho do desafio que o aguarda na volta à Colina. Recuperado após a internação para o tratamento do novo coronavírus, não pensou duas vezes na convocação pela diretoria cruzmaltina. Com contrato até fevereiro foi fechado em poucas horas de conversa. O treinador trocou o salário por um bônus caso garanta a permanência do Vasco, 17º colocado no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, na Série A.

"Não foi um convite, foi uma convocação. É uma experiência nova esse campeonato de 12 jogos. Estou muito orgulhoso de voltar em um momento em que todos temos que nos colocar à disposição. Não vamos brigar contra o rebaixamento. Nosso pensamento é a manutenção do Vasco na Primeira Divisão. Vendo o momento do Vasco, restando 12 jogos, e vendo o que o Vasco fez por mim. Comecei a carreira aqui, no ano passado consegui botar o Vasco na Sul-Americana. Nesse momento é muito difícil as pessoas aceitarem, mas eu não sou covarde. Estou aqui", disse Luxa.

De volta à Colina, o treinador gostou do viu no novo CT do Almirante, que, literalmente, está sendo a segunda casa dos jogadores esta semana. Contratado com a missão de evitar o quarto rebaixamento do Cruzmaltino, Luxa cumpriu a promessa de aumentar a carga de treinos. Ao término da preparação de sete dias, uma raridade no calendário nacional, o treinador aposta suas fichas na virada do Vasco na competição, a começar pelo duelo com o Atlético-GO, quinta-feira, em Goiânia.



"Será preciso antecipar etapas. Muitas coisas que faria com tempo de planejamento já serão feitas de imediato. Você vai ter que começar a montar a equipe acelerando e antecipando. O pensamento de um ano inteiro está fora. Obviamente sem sacrificar a parte física dos jogadores. Estamos num final de temporada. Tem que dar tranquilidade para eles saírem com calma da confusão. Eles vão entrar bem preparados para jogar contra o Atlético-GO e para os que vêm pela frente", avaliou Luxa.

Com fé, a torcida acredita na repetição do bem-sucedido trabalho de Luxa à frente do Vasco no Brasileiro de 2019 para permanecer na Série A. Afinal, a equipe precisa repetir o desempenho parecido. Dos 36 pontos em disputa, o Cruzmaltino precisaria somar mais 17 para atingir os 45, pontuação estimada para evitar a degola. Em 2019, Luxa teve exatamente os 47% de aproveitamento que a equipe buscará nas 12 rodadas finais do Brasileiro.

"Temos cinco jogos de confronto direto. Vamos pensar nisso, a nossa manutenção passa muito por esses jogos. Conversei com os jogadores, muitos me conheciam. Sabem como eu gosto das coisas", disse o treinador.