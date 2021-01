Benítez Divulgação

Rio - Uma novela que já parecia encerrada ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira, e pode resultar em um final feliz para o Vasco. A negociação com o Independiente por Martín Benítez teve uma reviravolta e o clube argentino concordou em prorrogar o empréstimo do meia pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.

No entanto, ainda há um entrave em relação a valores. Os argentinos pediram US$ 200 mil (pouco mais de R$ 1 milhão) pela extensão do vínculo, mas o Cruzmaltino acenou com US$ 115 mil (R$ 593 mil).

"Só temos que entrar em um acordo pelo dinheiro para poder ficar mais dois meses no Vasco", afirmou Jorge Damiani, diretor esportivo do Independiente, ao "Esporte News Mundo".

Benítez tinha contrato com o Vasco até o último dia 31. O clube carioca, inclusive, chegou a anunciar oficialmente sua saída, já que os argentinos se mostravam irredutíveis.