Rio - A multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 316 milhões, representa o tamanho da expectativa do Vasco pela explosão de Talles Magno. Com apenas 16 anos, a atacante foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo no passado e respondeu à altura como peça-chave na permanência da equipe na Série A. De volta à Colina após uma passagem de nove meses pelo Palmeiras, Luxa tem a confiança da diretoria para lapidar a joia que perdeu brilho em 2020. Em 37 jogos, marcou apenas dois gols.

"É um moleque que foi lançado com 16 anos. Eu o vi num coletivo de reservas dos juniores contra reservas do profissional. Vi um jogador altão (1,86cm), mexendo com a bola e perguntei quem era. Falaram que estava no banco porque tinha 16 anos. Pedi para deixar comigo. Estou conversando com ele e já estou identificando as coisas que aconteceram com ele. É um menino", revelou Luxemburgo.

Em grave situação financeira, o Vasco vem de uma temporada de contratações modestas. Com 21 anos, Germán Cano é o principal destaque e artilheiro, com 21 gols, metade dos gols marcados pelo Vasco em 2020. Com fé na explosão física e criatividade de Talles Magno, o novo comandante cruzmaltino crê no equilíbrio do ataque, sem perder a oportunidade de 'provocar' o xodó.



"Quando cheguei no vestiário, ele estava fazendo massagem na mão. Perguntei se era goleiro, ele falou que estava com dor. Eu falei: "Sai daí, rapaz, vai chutar bola". É um menino bom, ele ouve, tenho certeza de que vai voltar a jogar o que jogava, é questão de ter confiança e deixar ele jogar. Ele é irreverente. Se tolher esse jogador de botar para fora o talento dele, esquece que ele não vai jogar futebol", destacou o treinador.

Considerado a salvação para as finanças do Vasco, Talles Magno será o 'projeto' pessoal de Luxa. Fã de Ronaldo Fenômeno, o atacante, de 1,86cm, terá a liberdade do treinador para driblar, improvisar e explorar toda sua criatividade ao lado de Cano no ataque vascaíno.



"Tem que deixá-lo fazer tudo aquilo que os outros não sabem. Ele vai ser incentivado a voltar a fazer o que ele fez em São Januário, quando deu uma lambreta no jogador do Fortaleza. O cara foi expulso e nós ganhamos o jogo. Tem que voltar a fazer a arte de jogar futebol. Ele tem, os outros não têm. "Ah, mas ele não consegue marcar". Claro, se ele conseguisse, não seria o jogador que ele é para frente. Tem que dar a chance de ele poder mostrar seu potencial novamente", decretou Luxa.