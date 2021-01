Vasco e Havan Reprodução

Rio - O Vasco e a Havan selaram a prorrogação do vínculo contratual até o fim do Brasileiro, mas as partes vem negociando a possibilidade de mais um ano de contrato. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a boa relação entre as partes pode resultar na renovação do acordo.

A negociação para ampliar o vínculo até dezembro de 2021 ainda está em andamento, mas as duas partes têm interesse na prorrogação do contrato. Vasco e Havan anunciaram a parceria em janeiro de 2020. O valor nunca foi revelado, mas segundo o site, especula-se que gire em torno de R$ 3 milhões pelo espaço das mangas da camisa vascaína.



A prorrogação até fevereiro foi acertada. Durante a paralisação das competições provocada pela pandemia da Covid-19, a marca da loja de departamentos não foi exibida. A negociação para a prorrogação do vínculo até o fim do Brasileiro envolveu a atual e a futura direção do clube.