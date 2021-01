Vanderlei Luxemburgo Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 20:02

Rio - Convidado do programa "Bem, Amigos!" da última segunda-feira, no SporTV, o treinador Vanderlei Luxemburgo falou sobre sobre o funcionamento da estrutura de comando do futebol vascaíno, ao lado de Alexandre Pássaro, novo diretor executivo de futebol. Para o novo técnico do Vasco, há no clube um espaço para um "diretor técnico", vaga essa que pode ser usada pelo ex-jogador Paulo Roberto Falcão.

Publicidade

"O Muricy encaixou no São Paulo numa função que o Falcão poderia encaixar, como diretor técnico. O cara que conhece de futebol e poderia conversar com o técnico, com o Pássaro. Eu vou estar ao lado do Pássaro, como sempre estive. Já falei para o Pássaro que ele é muito jovem, mas tem muito potencial. Se chegar um diretor técnico, faria um triângulo muito bom", afirmou.



Paulo Roberto Falcão foi ventilado no Vasco na última semana. Apesar disso, o presidente eleito do clube carioca, Jorge Salgado, disse que não havia interesse do Cruzmaltino em contratá-lo como CEO. Rodrigo Caetano chegou a ser ventilado no clube, porém, ele está acertando com o Atlético-MG.