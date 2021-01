Edmundo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 12:34

Rio - O ex-jogador Edmundo foi um dos convidados do "Arena SBT" desta segunda-feira. Durante o programa, o Animal falou sobre o atual cenário dos garotos que surgem no futebol brasileiro.

"Falta personalidade. Os meninos têm menos fome hoje. Eu, quando subi para o profissional, ia treinar de ônibus no começo, estreei com uma chuteira emprestada do zagueiro Jorge Luiz. Só consegui comprar meu carro depois que fui pra Seleção e assinamos um contrato de figurinha nos Estados Unidos. Hoje, com 16, 17 anos, os meninos já resolvem o futuro da família", declarou.

Questionado sobre sua relação com Vasco e Palmeiras, o ex-atacante respondeu com bom-humor.

"Vasco é um amor de mãe, onde eu nasci. E o Palmeiras é um amor de mulher", afirmou.