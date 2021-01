Presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFtut), entre 2015 e 2018, Luiz Mello será o CEO do Vasco Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:22

Rio - Com posse marcada para o dia 20 de janeiro, Jorge Salgado, presidente eleito do Vasco na polêmica eleição de dezembro de 2020, tem trabalhado ativamente nos bastidores da Colina. Nesta terça-feira, anunciou, via rede social, a contratação de Luiz Mello como novo CEO do Vasco.



Com experiência no mercado corporativo, o executivo foi presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFtut), entre 2015 e 2018. O órgão é responsável pela fiscalização do cumprimento dos clubes às regras de adesão ao Profut. No texto publicado no Twitter, Salgado destaca a bagagem de mais de 20 de trabalho no mundo corporativo, com foco na área esportiva.

"Entre as responsabilidades do CEO Corporativo estão a coordenação e integração dos departamentos do clube, o acompanhamento da execução orçamentária e cumprimento de metas, sempre com o objetivo de agregar eficiência, otimizar custos e garantir a qualidade dos serviços", destacou Salgado.

Em período de transição com o fim de mandato de gestão de Alexandre Campello, o futuro presidente tem participado e antecipado algumas decisões do departamento de futebol, como a demissão do português Ricardo Sá Pinto e de André Mazzuco, ex-diretor de futebol. Aos poucos, o novo organograma do Vasco ganha forma com a chegada de Alexandre Pássaro, diretor executivo de futebol e Luiz Mello, CEO Corporativo.