Revelado pelo Flamengo, Léo Mattos 'recomeça', aos 34 anos, no Vasco, maior rival do ex-clube Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 16:01

Rio - De volta à Colina, Vanderlei Luxemburgo tem cumprido parte da promessa para garantir a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Desde o primeiro treino comandando no sábado, a nova comissão técnica aumentou a intensidade das atividades. Com sete dias livres para trabalhar até o confronto com o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 21h, em Goiânia, Léo Matos revelou o tom de cobrança do novo comandante e, aos poucos, vai se acostumando com as 'chamadas' do professor.

"A conversa nos últimos dias, desde a apresentação dele, tem sido nessa batida: temos um campeonato à parte e temos de ser campeões desses 12 jogos. Luxemburgo dispensa comentários. Ele é um mito no futebol, experiente e exigente. No treino de segunda, levei duas chamadas dele que eu não estava acostumado. Mas é normal, isso faz o jogador ficar mais ligado ainda mais nessa reta final", destacou o lateral-direito.

Em delicada situação no Brasileiro, o Vasco, 17º colocado, com 28 pontos, precisa somar pelo menos 45 pontos, de acordo com os cálculos da comissão técnica. O risco de 29% de rebaixamento não fez Luxa se omitir à convocação feita pelo Cruzmaltino. O tamanho do desafio, no entanto, será correspondente ao nível de exigência e de cobrança do treinador nas 12 'finais' que a equipe terá pela frente.

"Tem de ter cobrança, afinal, a camisa do Vasco é enorme. Foi comigo (a chamada) e com os outros jogadores. Cada atleta tem de saber administrar essa situação e entender que é para ajudar. Não se pode colocar para baixo. Estar no Vasco é um privilégio... É normal a cobrança, eu e meus companheiros recebemos muito bem", avaliou Léo Matos.

Revelado pelo Flamengo, o lateral-direito chegou em outubro e foi uma das poucas contratações do Vasco em 2020. Com dez anos de bagagem na Europa, Léo Matos acredita na evolução de toda a equipe sob a nova direção. Afinal, as histórias protagonizadas por Luxa são populares entre os jogadores. Em campo, a expectativa é de mostrar uma postura diferente contra o Atlético-GO.

"A expectativa é muito boa, estamos nos preparando bem. Além do Luxa, temos boa equipe. Trabalhei com o Copertino no Figueirense. Temos um jogo de seis pontos contra o Atlético-GO, mas acredito que temos condições de chegar lá e ganharmos a partida", disse Léo Matos.