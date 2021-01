Gustavo Torres Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O atacante de 24 anos, Gustavo Torres, foi liberado pelo Vasco para passar as festas de fim de ano junto com a família, na Colômbia. Após passar o Natal no Rio com os companheiros Benítez e Cano, voltou para a sua terra de origem, mas ainda não retornou. As informações são do site "Globoesporte.com".

O empresário do jogador explicou que o atraso se deu por conta de um problema na obtenção do resultado do exame do PCR, obrigatório para quem deseja entrar no Brasil, e, portanto, o retorno ao país foi adiado. A expectativa é que a volta seja nesta quarta-feira.

"Na Colômbia, era o período de festas e o toque de recolher. Com isso, o resultado do teste de PCR do Gustavo se atrasou. O clube está totalmente inteirado, e a viagem está programa para hoje (terça). Está na Colômbia, mas voltará. Ele tem o resultado do PCR desde o dia 3 e viaja hoje", explicou o agente de Torres, Tomas Sarmiento.

O clube Cruzmaltino confirmou que aguarda o retorno de Torres para esta quarta, mas que dificilmente ele participará dos treinos da parte da manhã junto a equipe principal. O atacante também não será relacionado para o jogo contra o Atlético-GO, na quinta-feira, às 21h, tendo em vista que não participou de nenhum dos cinco treinos dados por Luxemburgo.