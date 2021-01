Principal ativo do Vasco, Talles Magno tem multa rescisória de 50 milhões de euros Rafael Ribeiro/ Vasco

Rio - Com seis mudanças no time, Vanderlei Luxemburgo reestreia no comando do Vasco com um confronto direto para deixar a chamada zona da confusão contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 21h, no

Estádio Antônio Accioly. Em 17º lugar, com 28 pontos, o Cruzmaltino, em caso de vitória, pode deixar o Z-4 e encostar no Dragão, 12º, com 34 pontos. Ao repetir a escalação testada no treino de terça-feira, no CT do Almirante, Luxa promove seis alterações em relação à escalação usada na derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, em Curitiba, que decretou a demissão do português Ricardo Sá Pinto.

No início do campeonato 'particular' de 12 rodadas para o Vasco garantir a permanência na Série A, Ricardo Graça, Henrique, Bruno Gomes, Léo Gil, Yago Pikachu e Talles Magno serão as novidades contra o Atlético-GO. Com as mudanças, Werley, Neto Borges, Andrey, Marcos Junior, Carlinhos e Vinícius deixam o time titular para ser opção no banco de reservas.

Destaque na conquista da Copa do Brasil Sub-20 pelo Vasco, o meia-atacante Gabriel Pec é a novidade entre os relacionados que embarcaram para Goiânia. Assim como Talles Magno, ele foi promovido por Luxa em 2019, mas perdeu espaço em 2020. Em sua apresentação, o treinador destacou a evolução física e qualidade técnica de Pec.

Com cinco dias de atraso, o colombiano Gustavo se reapresentou nesta quarta-feira, mas ficou fora da lista de relacionados e uma possível punição é avaliada pela diretoria. Além do atacante, outros jogadores utilizados pelo técnico Ricardo Sá Pinto não embarcaram para Goiânia, caso dos zagueiros Marcelo Alves e Miranda e do atacante Tiago Reis.

ATLÉTICO-GO X VASCO

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Atlético-GO: Jean; Arnaldo, João Victor, Éder e Nicolas (Natanael); Marlon Freitas, Willian Maranhão e Chico; Wellington Rato, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico: Marcelo Cabo



Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho; Yago Pikachu; Talles Magno e Cano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo