Publicado 07/01/2021 20:19 | Atualizado 07/01/2021 20:20

Rio - A eleição no Vasco parece não ter fim. No capítulo desta noite, o partido político Solidariedade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que Leven Siano tome posse como presidente do Cruzmaltino.

A solicitação foi protocolada nesta quinta-feira e questiona a decisão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a qual determinou a validade eleição virtual que teve Jorge Salgado como o mais votado. A informação é do site "Jota.info".



O pedido foi feito em uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), qual número é 780, realizado no primeiro dia após o término do recesso judiciário. O advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo assinou a solicitação e o ministro Dias Toffoli será o relator do caso.