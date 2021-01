Luxemburgo. Foto: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br) Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 09:26

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo elogiou a postura da equipe em seu retorno ao Vasco. Após o empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, em Goiânia, na noite da última quinta-feira, o treinador disse que a equipe foi aguerrida, apesar de alguns erros.

"Vocês viram o Vasco como tem de ser. O jogador tem de entender o que significa jogar no Vasco. Falei que hoje era a oportunidade de subir na tabela. Vamos recuperar com calma. O importante é o sentimento: o torcedor pode enaltecer o que viu na rede social. Os torcedores viram um time aguerrido, mas houve erros. É normal. Mostramos para o torcedor que vamos honrar a camisa do clube. Se não honrar, eu chego duro neles", disse Luxa.



"Eu sabia que a equipe poderia ter uma queda de rendimento no segundo tempo. Trabalhamos o time técnica e taticamente para inibir a transição rápida deles. Fizemos marcação adiantada, especialmente no tiro de meta. Com a nossa transição defensiva, dominamos. Finalizamos nove vezes. No segundo tempo, era esperado cair. Fiz as trocas, e aí eles estavam forçando muito em cima do Henrique. Temos de melhorar a nossa intensidade. Não só quem sai jogando, mas quem entra também. Estivemos perto do resultado, mas eles tiveram as melhores chances", completou.