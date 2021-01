Benítez Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 11:47

Rio - O meia Martín Benítez está perto de ter seu futuro definido. Após uma longa novela, Vasco e Independiente chegaram a um acordo e o jogador permanecerá em São Januário por mais seis meses. Os últimos detalhes estão sendo ajustados e o acordo deve ser sacramentado ainda nesta sexta-feira.

"Está muito bem encaminhado. Faltam pequenos detalhes. Estamos trabalhando para fechar hoje", disse o presidente Alexandre Campello ao "GE".

Segundo a emissora argentina TYC Sports, o Independiente deve embolsar cerca de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) pela extensão do vínculo. O Vasco manterá a opção de compra de 60% dos direitos do jogador por US$ 4 milhões de dólares.