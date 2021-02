Vasco enfrenta o Bahia pela 33 rodada do Campenato Brasileiro no estádio de São Januário. Daniel Castelo Branco

O Vasco recebeu o Bahia em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e tropeçou em casa ao empatar em 0 a 0 com o time baiano. Com o resultado, o Cruzmaltino, que está na 14ª posição, com 37 pontos, pode ser ultrapassado pelo Sport, primeiro no Z-4 e que possui 35 pontos. O Leão encara o Flamengo nesta segunda-feira.

O primeiro tempo entre Vasco e Bahia em São Januário não foi sonolento e sem grandes emoções. Além da pouca qualidade técnica dos dois clubes, o forte calor que fez no Rio de Janeiro maltratou os jogadores. Dono da casa, o Cruzmaltino tentava dar ritmo e pressionar o adversário, mas não conseguia ter intensidade suficiente. Benitez, homem responsável pela organização da equipe, não conseguia se livrar da forte marcação do time baiano.

O Bahia, por outro lado, adotou postura de jogar no contra-ataque e tentava tirar proveito dos erros do Vasco. Aos 40 minutos, a estratégia do técnico Dado Cavalcanti quase deu certo. Gilberto deu lindo toque de calcanhar, encontrou Thiago, que avançou sozinho pela esquerda, mas acabou sofrendo o corte da defesa vascaína. Nos acréscimos, o Bahia voltou a assustar. Rossi cobra escanteio na área, Thiago furou e a bola sobrou para Capixaba, que mandou por cima do gol, desperdiçando a melhor chance da etapa inicial.

Para o segundo tempo, Luxemburgo promoveu mudança no time: sacou Talles Magno e colocou Gabriel Pec, jogador que tem entrado bem nas partidas. Com o sol mais tímido, os dois times se soltaram na etapa final e protagonizaram lances de emoção.

Aos nove minutos, Gilberto fez grande jogada pela esquerda, rolou para Rossi, que chutou com perigo, mas Fernando Miguel mostrou segurança e fez boa defesa. No lance seguinte, o Vasco deu o troco. Cano recebeu bom passe de Benitez perto da área, girou e chutou com categoria. Douglas, bem posicionado, salvou o Bahia.



Aos 21, os dois técnicos perceberam desgaste físico em alguns atletas e promoveram alterações. No Vasco, Luxemburgo sacou Benitez e acionou Ygor Catatau. No Bahia, Dado tirou Daniel e João Pedro e colocou Ramon e Zeca, respectivamente. A mudança no time vascaíno surtiu efeito. Catatau avançou pela esquerda, fez grande jogada individual, chutou firme e obrigou Douglas a se esticar todo para fazer a defesa.

O Vasco manteve a marcação alta e a pressão sobre o Bahia e, aos 30 minutos, o time vascaíno foi do céu ao inferno. Léo Gil cobrou falta na área, Castán dividiu com Douglas, e a bola sobrou para Ygor Catatau, que manda para as redes e comemorou bastante. O goleiro baiano ficou caído no gramado e deixou os demais jogadores preocupados. O árbitro analisou o lance no VAR e decidiu anular o gol e expulsou o zagueiro Cástan pelo chute no rosto do arqueiro adversário.

A bola voltou a rolar cinco minutos depois, com o Vasco adotando uma postura mais defensiva. O Bahia, com vantagem numérica no campo, tentou tirar proveito e sair de São Januário com uma vitória, mas não conseguiu furar o setor defensivo vascaíno, e o jogo terminou empatado sem gols.

O próximo jogo do Vasco será o clássico contra o Flamengo na quinta-feira, às 21h, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Expulso diante do Bahia, Leandro Cástan é desfalque certo para o pegar o rival rubro-negro.