Publicado 31/01/2021 19:00

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo concordou com a decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio ao expulsar Leandro Castan no empate em 0 a 0 entre Vasco e Bahia, neste sábado, em São Januário. No entanto, o treinador disse que o árbitro errou ao não mostrar vermelho para Gregore, que fez falta dura em Benítez.

"Eu acho que o juiz acertou a expulsão do Castan. Foi uma imprudência. Não teve a intenção. Mas a imprudência se mostrou. Mas antes do lance do Castan, o arbitro fechou os olhos quando o Gregore deixa a bola seguir e acerta a perna do Benitez. Se o Castan merecia ser expulso por imprudência, acho que o Gregore também deveria ser expulso. Acho que são dois pesos e duas medidas", disse Luxa.

"O Rossi é bom jogador, é rápido. É malandro, é malandro no bom sentido. Eles darem amarelo no Rossi no fim... Se dá um amarelo para o Rossi no início, quando caiu para ganhar tempo... Com a expulsão do Castán acabou sendo um resultado justo, mas temos que continuar. Não estou defendendo o Castán, mas estou falando de dois pesos e duas medidas", completou.

Com o empate, o Vasco está na 14ª posição, com 37 pontos. Na quinta-feira, o Cruzmaltino enfrenta o Flamengo, às 21h, em clássico no Maracanã.