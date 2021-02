Jorge Salgado foi empossado como presidente do Vasco no dia 25 Divulgação

Publicado 01/02/2021 15:22

O Vasco anunciou que o presidente do clube, Jorge Salgado, testou positivo para covid-19, em exame realizado no domingo (31). Segundo a assessoria de imprensa, o dirigente está assintomático e continuará exercendo as funções da presidência de casa, onde cumprirá quarentena.

Durante a ausência de Jorge Salgado, que tem 73 anos, o primeiro vice-presidente, Carlos Roberto Osório, e o segundo vice, Roberto Duque Estrada, representarão o Vasco.

Ainda segundo a nota oficial divulgada, o clube adotou todas as medidas para que funcionários e pessoas que tiveram contato com Jorge Salgado desde quinta-feira sejam informadas do protocolo sanitário a ser adotado contra a covid-19.

O dirigente assumiu o cargo no último dia 25 e, no dia seguinte, pagou o salário do mês de novembro. Por causa da doença, ele não foi a São Januário acompanhar o empate em 0 a 0 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.