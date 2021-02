Ricardo Graça Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Confirmado na equipe titular por Vanderlei Luxemburgo na vaga de Leandro Castan, suspenso, o zagueiro Ricardo Graça sabe que terá dificuldades ao enfrentar o Flamengo na próxima quinta-feira. O Rubro-Negro vem vivendo nos últimos jogos uma evolução ofensiva e vem para o clássico contra o Vasco em busca de uma vitória para se manter vivo na briga pelo título do Brasileiro. Em entrevista coletiva, o defensor, de 23 anos, falou sobre a expectativa de encarar atletas de tanta qualidade no Maracanã.

"É um ataque de muito respeito, são grandes jogadores. Joguei com o Pedro na base, por exemplo. São jogadores de muita qualidade, mas vamos trabalhar com o Vanderlei para conseguir pará-los e sair com a vitória nesse clássico", afirmou.



Outro tema abordado na coletiva foi o jejum de vitórias do Vasco nos clássicos contra o Flamengo. O Cruzmaltino não vence o maior rival há 16 jogos, desde abril de 2016.

"Os números incomodam, mas não temos que levar peso de jogos passados para o clássico. Nós temos que esquecer o passado e focar no próximo jogo. Vamos trabalhar bastante para conseguir quebrar essa escrita", disse.