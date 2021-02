Talles Magno Daniel Castelo Branco

Publicado 03/02/2021 14:42

Rio - Vanderlei Luxemburgo deve fazer mudanças no time do Vasco que enfrentará o Flamengo nesta quinta-feira. De acordo com o site "GE", o técnico testou a equipe com a entrada do jovem Gabriel Pec no lugar de Talles Magno.

Além da entrada de Pec, que deve ser titular pela primeira vez com Luxa, Ricardo Graça deve formar a zaga vascaína ao lado de Marcelo Alves, já que Leandro Castan foi expulso no jogo contra o Bahia, no último domingo.

Portanto, o Vasco deve ir a campo com: Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez, Pikachu, Pec e Cano.

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã.