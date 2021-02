Por O Dia

Publicado 06/02/2021 16:28 | Atualizado 06/02/2021 16:29

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, anunciou na sexta-feira que testou negativo para covid-19. Na declaração feita pelo mandatário, ele também afirmou que o plano de metas para os 100 primeiros dias de gestão já está concluído. O dirigente aproveitou para mostrar apoio a Luxemburgo na luta do time contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Torcida Vascaína, hoje à tarde testei negativo para a COVID-19 e estarei retornando as atividades presenciais do nosso Vasco nessa segunda-feira. Queria agradecer a todas as mensagens de incentivo que recebi nesse período. (+) — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) February 5, 2021

"Nosso foco imediato está voltado para o futebol, faremos tudo o que for necessário para garantir a permanência do Vasco na Série A. Luxemburgo, comissão técnica e atletas têm a nossa confiança e teremos deles dedicação total a essa missão", escreveu Salgado.



Jorge Salgado volta presencialmente ao clube amanhã. O Vasco só volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão, às 19h15. O confronto pode ser chamado de jogo de seis pontos, tendo em vista que os dois times estão na briga direta contra o rebaixamento.