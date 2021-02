Gabriel Félix Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O ex-goleiro do Vasco, Gabriel Félix entrou na Justiça contra o clube carioca. De acordo com informações do "Esporte News Mundo", o atleta pede R$ 342.019,40. O valor seria referente referente a pontos como rescisão e verbas rescisórias e aviso prévio.

O caso corre nas últimas semanas na 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). O caso está em julgamento pela juíza Mônica de Almeida Rodrigues. A magistrada deu 15 dias para a réplica a Gabriel Félix e se há novas provas que tanto o goleiro quanto o Vasco queiram produzir antes da sentença ser proferida.



Existe a possibilidade de um acordo entre Gabriel Félix e Vasco, para que a ação judicial chegue ao fim de maneira rápida. A juíza determinou que as partes definam se haverá acordo também no prazo de 15 dias. Após este prazo, sem definição, uma primeira audiência entre as partes será marcada pela Justiça.



Revelado na base do Vasco, o goleiro Gabriel Félix, de 25 anos, defende atualmente o Luverdense, do Mato Grosso. Ele deixou o clube carioca na temporada de 2019.