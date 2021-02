Germán Cano é a esperança de gols do Vasco ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 18:50

Rio - O Campeonato Carioca de 2021 deverá ter transmissões dos jogos do Vasco feitas na Vasco TV. Quem revelou esta informação foi o vice-presidente de marketing e novos negócios do clube, Vitor Roma. Em entrevista ao site "Esportes News Mundo", o VP explicou os planos para a transmissão do Estadual, que será transmitido na TV Record na TV aberta.

"Pela primeira vez a gente tem a oportunidade de construir um produto de vascaíno para vascaíno. Para transmitir o Carioca pela Vasco TV, numa programação pensada para o vascaíno interagir com o clube, participar do campeonato de forma divertida, legal, atrativa. Estamos cuidando disso com muito carinho", afirmou.

"A gente espera muito em breve, até porque temos pouco tempo, trazer as novidades de quem vai estar com a gente nessa aventura. Estamos muito otimistas que vai ser um negócio muito legal" concluiu o dirigente, que não quis entrar em detalhes sobre como seria feita a transmissão em outros plataformas.

A Vasco TV já fez transmissões de jogo oficial do time profissional do Vasco em 2020. Com o caos em relação aos direitos de transmissões do Cariocão, o clube realizou uma transmissão, com imagens, do jogo contra o Madureira, em julho.

A transmissão do Campeonato Carioca deste ano será feita de diversas formas. Na TV Aberta, quem transmite é a TV Record. Com isso, os clubes do rio ficaram livres para definir como serão as transmissões em outras plataformas. A operadora de TV à cabo Claro/Net terá um pay-per-view da competição.