Publicado 15/02/2021 15:18 | Atualizado 15/02/2021 16:34

Entre os movimentos para mostrar sua indignação e tentar a anulação do jogo contra o Internacional pelo que chamou de escândalo do VAR, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, conversou por telefone no domingo (14) à noite com o secretário geral da CBF, Walter Feldman. O dirigente também contou com o apoio do presidente da federação do Rio, Rubens Lopes.

Também no domingo, o Vasco anexou no documento da partida contra o Internacional, em São Januário, um ofício contra a falha do VAR, que não pôde usar o sistema de linhas do impedimento por o programa estar descalibrado, no lance do primeiro gol Colorado, de Rodrigo Dourado. O próximo passo será entrar na terça-feira (16) no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com o pedido de anulação.



O departamento jurídico do Vasco está finalizando a denúncia, que por razões burocráticas só pode ser realizada 48h após a partida. Entretanto, a chance de o clube conseguir a anulação no Tribunal é difícil.

Jorge Salgado voltou a se pronunciar nesta segunda-feira e, além de confirmar a conversa com a CBF e a Ferj, disse: "O Vasco vai se insurgir contra essa injustiça. Nossos departamentos jurídico e de futebol estão trabalhando para que sejam tomadas as medidas cabíveis, tanto na esfera administrativa como junto à Justiça Desportiva. Temos que garantir a lisura da principal competição do país. Enquanto isso, nossos atletas e comissão técnica técnica seguem focados e trabalhando duro para as próximas partidas".

Com a derrota por 2 a 0 para o Internacional em São Januário, o Vasco se manteve na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 37 pontos, um a menos do que o Bahia, primeiro fora da degola. Restam apenas duas rodadas e o clube precisa vencer o Corinthians, no domingo (21) para não correr o risco de cair.