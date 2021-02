Cano RAFAEL RIBEIRO

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 11:20

Rio - Destaque absoluto do Vasco na atual temporada, Germán Cano tem vivido dias complicados após a perda do pênalti decisivo contra o Internacional. Apesar da tristeza pelo erro que pode ser decisivo no rebaixamento do clube carioca, o argentino foi acolhido pelos companheiros de equipe e a diretoria do Cruzmaltino colocou a sua renovação em pauta. As informações são do portal "UOL".

Germán Cano é destaque absoluto do Vasco na atual temporada com 23 gols. Para se ter ideia da dependência do clube carioca do jogador, os dois atletas que vem na sequência da artilharia do Cruzmaltino na temporada são Ribamar e Fellipe Bastos, que já deixaram o clube e marcaram somente quatro gols.

Publicidade

O vínculo do jogador com o Vasco vai até o fim de 2021, porém, o clube já colocou em pauta uma renovação de contrato com o Cano. O argentino deve sofrer sondagens ao fim do Brasileiro, após a bela temporada. A possível queda para a Série B pode atrapalhar a permanência do atleta em caso de proposta oficial de outro clube. No entanto, o argentino se mostra feliz em São Januário e adaptado ao Rio.



Publicidade

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o risco de rebaixamento do Cruzmaltino é de 73%. No momento, a equipe carioca está na zona de rebaixamento e tem mais dois jogos pela frente: Corinthians, em São Paulo, e Goiás, fora de casa.