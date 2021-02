Leandro Castan será poupado e aumenta a lista de problemas de Ramon contra o Santos Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 11:22

Rio - O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim, e o Vasco segue numa situação muito difícil na competição. Com a derrota para o Internacional, no último domingo, o clube agora não depende mais de si para escapar da quarto rebaixamento no Brasileiro. Com isso, jogadores e membros da comissão técnica adotaram o silêncio absoluto. Leandro Castan, capitão da equipe cruzmaltina, fez uma postagem explicando o "movimento".

Publicidade





Castán explica silêncio adotado pelo Vasco Reprodução

Publicidade

"O Silêncio não é covardia, é sabedoria de quem aprendeu a confiar em Deus", escreveu em suas redes sociais. A equipe de São Januário tem pela frente o Corinthians, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, na Neo Química Arena.

De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Vasco tem 73% de risco de ser rebaixado. O Goiás tem 82%. O Bahia tem 39%. Fortaleza e Sport têm risco de 5% e 1%, respectivamente. Coritiba e Botafogo já estão matematicamente rebaixados para a Série B.