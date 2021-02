Oswaldo de Oliveira vem para sua terceira passagem pelo Tricolor das Laranjeiras, onde teve altos e baixos Divulgação

Publicado 19/02/2021 12:29

Rio - O técnico Oswaldo de Oliveira relembrou sua polêmica demissão do Vasco em 2000. Em entrevista ao canal "Fanático Vascaíno", do jornalista Fábio Azevedo, o treinador disse não engolir a saída do clube na reta final da temporada, após desentendimento com Eurico Miranda.

"Conseguimos a organização de uma equipe que se tivesse continuidade seria um dos grandes times da história do Vasco, uma pena que aquele trabalho foi interceptado, foi rompido, foi amputado, foi uma coisa muito triste para mim aquilo. E terminou daquela maneira que, na hora do orgasmo, eu saí. A Mercosul, quando acabou, os jogadores de dentro do campo me ligaram, eu estava em casa assistindo ao jogo e foi uma surpresa, sou grato a esses caras até hoje", afirmou.

"Muitas peças importantes permaneceram, mas quando eu cheguei, muitos tinham saído. Edmundo e Ramon tinham deixado o Vasco. Tinha algumas lacunas que precisavam ser preenchidas. Trouxemos o Jorginho Paulista, Juninho Paulista, Euller", completou.