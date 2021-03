Germán Cano Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 17:16

Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, Germán Cano não tem ofertas para deixar o clube carioca. De acordo com informações da repórter da Band, Gabi Marino, o empresário do atleta, José Constanzo, afirmou que não houve qualquer proposta para a contratação do argentino.

Germán Cano, de 33 anos, tem contrato com o Vasco até o fim do ano. Com o rebaixamento do Cruzmaltino para a Série B a sua permanência se tornou incerta. Isso porque o clube carioca terá uma baixa financeira considerável com a queda para a Segundona.

Publicidade

O argentino tem um dos maiores salários do elenco do Vasco. Ainda não se sabe se o Cruzmaltino terá condições de arcar com o valor de R$ 250 mil mensais que o jogador recebe. Além disso, a equipe carioca ainda tem dívidas com o elenco e o atacante deseja que o Cruzmaltino revele como essa pendência será resolvida.



Publicidade

O jogador tem sondagens do Mundo Árabe, mas não há propostas para a transferência. Caso seja do interesse do Vasco negociá-lo, Cano não quer deixar o clube carioca de mãos vazias. O jogador é bastante grato ao Cruzmaltino pela temporada e só aceitaria uma oferta, caso o Vasco seja recompensado.

Germán Cano é um dos poucos jogadores que se destacaram na atual temporada do Vasco.

O argentino marcou 24 gols em 51 jogos com a camisa cruzmaltina. Para se ter ideia, após o atacante, os maiores goleadores do Vasco na temporada são Fellipe Bastos e Ribamar com quatro gols. Ambos já deixaram o Cruzmaltino.