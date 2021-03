Jorge Salgado Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 12:36

Rio - O Vasco deseja renovar com o Ygor Catatau e Marcelo Alves, ambos emprestados pelo Madureira, e que têm seus contratos expirando nos próximos dias. Porém, o Cruzmaltino enfrenta concorrência de clubes da Série A e da Série B na disputa pelos dois atletas. As informações são do portal "globoesporte.com".

Catatau recebeu uma oferta do Vitória e de acordo com o site, o valor oferecido ao jogador seria três vezes maior do que ele recebe no Vasco. Representantes do atacante já foram procurados pelo diretor-executivo Alexandre Pássaro, mas houve apenas um papo preliminar. O Atlético-GO também se interessou pelo jogador, mas as negociações não evoluíram. O Madureira estaria dando prioridade ao Vasco na negociação.

Já em relação a Marcelo Alves, o jogador foi procurado pelo Cuiabá para a disputa da Série A em 2021. No entanto, por ter terminado a temporada em alta no Vasco, como titular, a tendência é que o defensor continue em São Januário na próxima temporada.



O zagueiro Marcelo Alves entrou em campo em 16 partidas pelo Cruzmaltino no Brasileiro. Catatau participou de 19 jogos na temporada, marcou um gol pelo Vasco no clássico contra o Botafogo, mas teve poucas oportunidades como titular.



Marcelo Alves e Ygor Catatau foram contratados após se destacarem pelo Madureira no Carioca do ano passado. Na ocasião, o então vice de futebol, José Luís Moreira, trouxe os dois sem custos para o Brasileirão. No fim do ano, a dupla estendeu o vínculo até fevereiro por conta da mudança no calendário.