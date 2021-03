Hugo Moura Reprodução

Publicado 03/03/2021 10:00

Rio - O volante Hugo Moura, de 23 anos, está de volta ao Flamengo, após disputar o Brasileiro pelo Coritiba. Apesar do rebaixamento do Coxa, o jogador mostrou bom rendimento e vem sendo sondado pelo Vasco como uma das opções para o Cruzmaltino, que deseja a contratação de um volante. As informações são do canal do YouTube "Atenção, Vascaínos!".

O atleta não entrou em campo contra o Nova Iguaçu, mas em breve estará à disposição do treinador Mauricio Souza, que comanda o Flamengo nos primeiros jogos do Carioca. Hugo Moura entrou em campo em 28 jogos pelo Coritiba na última temporada e fez um gol, justamente contra o Vasco, em São Januário.

O interesse do Vasco no jogador não é de agora. No ano passado, no Estadual, quando era comandado por Abel Braga, o volante já estava no radar do clube carioca, mas não houve nenhuma negociação. Abel, que comandou o jogador no Flamengo, via a possibilidade dele ter espaço no elenco do Vasco, já que no Rubro-Negro, o atleta não vinha tendo oportunidades.



Outro nome que o Vasco vem observando a possibilidade de buscar uma negociação é o volante Juninho do Fortaleza. Experiente, o jogador já trabalhou com Marcelo Cabo, novo treinador do Vasco. Na última temporada, o atleta entrou em campo em 50 partidas e fez cinco gols pelo clube cearense.