A caminho do Fortaleza, Pikachu, com 253 jogos, é jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco no século 21 Andre Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 19:00

Rio - Em comunicado publicado em seus site oficial e replicado nas redes sociais do clube, o Vasco oficializou a saída de Yago Pikachu. Acertado com o Fortaleza, o lateral-direito acertou o distrato com o Cruzmaltino na tarde desta sexta-feira. Em processo de reformulação e readequação da folha salarial, o Vasco calcula que economizará cerca de R$ 3 milhões com a transferência de Pikachu, que continuará com parte dos direitos econômicos ligados ao clube, de olho numa futura negociação.



Yago Pikachu desembarcou na Colina em 2016 após se destacar pelo Paysandu. Em São Januário, alcançou marcas revelantes. Foram 253 jogos, 40 gols marcados e 20 assistências em seis anos em cinco anos. Versátil, o curinga se despede com o saldo de um título do Campeonato Carioca no currículo e o status de jogador com mais jogos pelo Vasco no Século 21.

"Gratos pelos serviços prestados, por toda dedicação e empenho, desejamos todo sucesso a Yago Pikachu na sequência de sua carreira. São Januário sempre será sua casa, Yago", diz trecho do texto publicado pelo Vasco.