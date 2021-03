Cabo deve mudar o Vasco RAFAEL RIBEIROvasco

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 19:01

Rio - O Vasco se aproxima de mais um reforço para temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a 'Rádio Transamérica', o Cruzmaltino acertou o empréstimo do atacante Paulinho Boia, do São Paulo. Sem espaço com Crespo, o jogador de 22 anos deve chegar ao clube carioca numa espécie de compensação pela transferência de Martín Benítez ao Tricolor Paulista.



Benítez tem contrato com o Vasco até junho, mas o São Paulo quer o meia argentino imediatamente, e por isso incluiu Paulinho Boia no negócio. O Tricolor Paulista agora está tratando os últimos detalhes com o Independiente-ARG, clube que detém os direitos de Benítez, para anunciar o atleta. Revelado pelo São Paulo, Boia soma empréstimos ao Portimonense-POR e São Bento.