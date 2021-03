Everton Felipe Divulgação / Athletico-PR

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 12:33

Rio - O meia argentino Martín Benítez já treina no São Paulo, mas ainda falta o acordo entre o Vasco e o Tricolor Paulista para que o jogador seja oficializado pelo Tricolor Paulista. Após a recusa de Paulinho Bóia, o Cruzmaltino tem outro nome em pauta para compensar a ruptura do contrato de empréstimo de Benítez. Trata-se do meia Everton Felipe, de 23 anos.

De acordo com o canal "Atenção, Vascaíno!", o nome do jogador agradou a cúpula de futebol cruzmaltina e também a comissão técnica. Ainda não houve uma procura do Vasco para negociar com meia, mas a tendência é que isso aconteça nos próximos dias.



Com passagens pelo Sport, pelo Internacional, por Athletico-PR e Cruzeiro, o jogador pertence ao Tricolor Paulista. Na última temporada, Everton Felipe defendeu o Atlético-GO. O jogador fez 14 jogos e não marcou nenhuma vez pelo Dragão.