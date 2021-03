Gonzalo Falcón Divulgação

Publicado 19/03/2021

Rio - Com a saída de Fernando Miguel rumo ao Atlético-GO, o Vasco tem avaliado a contratação de um goleiro. Um dos atletas oferecidos ao clube carioca foi o uruguaio Gonzalo Falcón, do Boston River. Em entrevista ao canal do YouTube "Detetives Vascaínos, o empresário do atleta admitiu que o ele foi oferecido ao Cruzmaltino.

Marcelo Filomeno, da Uruguay Sports, que cuida da carreira do atleta, disse que o goleiro foi oferecido ao Vasco através de um intermediário e espera que o negócio avance. "Seria um passo muito importante para o jogador", afirmou o empresário.



Aos 24 anos, o goleiro defendeu o Boston River, que ocupa a nona posição no Campeonato Uruguaio. Ele já defendeu o Juventud, do mesmo país. Na atual temporada, o jogador já atuou em 33 jogos do seu clube.