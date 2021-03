Marcelo Cabo Daniel Castelo Branco

Rio - Ainda sem vencer na temporada, o Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo no primeiro clássico da equipe na temporada. O treinador Marcelo Cabo fez elogios a forma como a sua equipe reagiu ao sair atrás do placar na partida realizada em São Januário.

"Estou satisfeito pelo poder de reação. Pela primeira vez vivemos isso na competição. Até então, todos os jogos que eu dirigi, a gente tinha saído na frente. Hoje saímos atrás em um clássico. E o time teve depois dos 20 do segundo tempo bastante consistência, equilíbrio e tranquilidade", afirmou.

Até o momento, o Vasco tem dois pontos em quatro jogos no Campeonato Carioca. Na opinião de Marcelo Cabo, a sua equipe precisa ter mais tempo de treinamento para evoluir na temporada.



"Empatamos o jogo e tivemos até a chance de virar. Mas isto é evolução. Eu preciso treinar. Como não existe esse tempo de treinamento, os conceitos acabam estacionando. É o que temos no momento. Corrigir em vídeo, tentar descansar os jogadores e já ir para os próximos jogos", disse.