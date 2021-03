Técnico Marcelo Cabo ainda busca primeira vitória no comando do Vasco Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 12:39

O empate no fim do clássico com o Botafogo, em São Januário, evitou a derrota, mas não a marca negativa. Após cinco partidas , o Vasco segue sem vencer na temporada e agora possui o pior início desde 2011.



Naquele ano, o Cruzmaltino também amargou cinco partidas oficiais sem vencer - teve um triunfo em amistoso com o Cerro Porteño, do Paraguai -, mas o desempenho foi inferior ao de 2021. Na verdade, há 10 anos, o Vasco alcançou o seu pior início de Campeonato Carioca da história, com quatro derrotas seguidas (para Resende, Nova Iguaçu, Boavista e Flamengo) e depois empatou com o Volta Redonda, só vencendo na sexta partida: 3 a 0 sobre o Americano.



Na temporada atual, a equipe de Marcelo Cabo não venceu em quatro rodadas do Campeonato Carioca e nem na estreia da Copa do Brasil. Mas perdeu menos do que em 2011: duas vezes, para Portuguesa e Volta Redonda, quando utilizou uma equipe de jovens.



Com a equipe principal, vem de três empates seguidos com Nova Iguaçu, Caldense-MG e Botafogo. Nesta quarta-feira (24), o Vasco enfrentará o Macaé, às 18h, para enfim tentar vencer pela primeira vez.



"Hoje posso dizer que ainda não atingimos nem 50% do que eu penso da nossa equipe para a temporada. Tanto física, quanto técnica e taticamente, quanto o elenco", disse o técnico Marcelo Cabo após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, no domingo.

Se serve de esperança aos vascaínos, em 2011, após péssimo início e troca de treinador, o Vasco se recuperou na temporada e conquistou a Copa do Brasil, único título nacional neste século. Mas agora a realidade é completamente diferente, com o clube em uma de suas maiores crises e na Série B do Brasileirão, iniciando um novo trabalho. De qualquer maneira, a recuperação há 10 anos pode servir de inspiração.



Confira os cinco jogos oficiais* do Vasco no início da temporada de 2011:



19/1 - Vasco 0 x 1 Resende

23/1 - Nova Iguaçu 3 x 2 Vasco

27/1 - Boavista 3 x 1 Vasco

30/1 - Vasco 1 x 2 Flamengo

3/2 - Vasco 0 x 0 Volta Redonda

* Em 15/1 o Vasco venceu o amistoso com o Cerro Porteño-PAR por 1 a 0