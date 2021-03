Germán Cano RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Publicado 22/03/2021 17:20 | Atualizado 22/03/2021 18:32

Rio - Sem atuar como titular desde o dia 25 de fevereiro, na última partida do Campeonato Brasileiro, o atacante Germán Cano poderá começar uma partida defendendo o Vasco somente no clássico contra o Fluminense no próximo dia 30. O jogador está realizando trabalho físico e não vai encarar o Macaé na próxima quarta-feira. No único jogo que entrou em campo na atual temporada, o argentino disputou apenas o segundo tempo do jogo contra a Caldense, pela Copa do Brasil.

"Cano não joga contra o o Macaé. Existe uma programação para ele. Tivemos que interromper na quinta porque era jogo único, mata-mata. Agora seguimos a programação. Depois do Macaé vamos avaliar se volta contra o Madureira ou Fluminense", afirmou Marcelo Cabo.

O atacante, de 33 anos, foi o destaque absoluto do Vasco na última temporada. Apesar do rebaixamento do Cruzmaltino, o argentino terminou em alta tendo marcado 24 gols em 51 jogos pelo clube carioca.



Nesta temporada, o Vasco atuou em cinco partidas, quatro pelo Carioca e uma pela Copa do Brasil. Foram três empates e duas derrotas. No Estadual, o Cruzmaltino tem dois pontos e ocupa a penúltima colocação.