Marcelo Cabo RAFAEL RIBEIROvasco

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 09:51 | Atualizado 23/03/2021 09:52

Rio - Nesta quarta-feira, em São Januário, Vasco e Macaé fazem o duelo das únicas equipes que ainda não venceram no Campeonato Carioca. Em quatro jogos, o Cruzmaltino conseguiu apenas dois pontos, um a mais que o adversário. Os dois são atualmente os lanternas da competição.

Rebaixado para a Série B, o Cruzmaltino não teve um momento de paz ainda no começo da atual temporada. Em cinco jogos, contanto a partida pela Copa do Brasil, a equipe carioca conseguiu três empates e duas derrotas. É o pior começo de uma temporada para o Vasco desde 2011.

Em busca da sua primeira vitória sob o comando do clube da Colina, Marcelo Cabo deverá escalar o Vasco com: Lucão, Zeca, Ernando, Ricardo Graça, MT, Bruno Gomes, Andrey, Marquinho Gabriel, Gabriel Pec, Talles Magno e Tiago Reis.

A situação no Macaé também é bastante delicada. Na última segunda-feira, a equipe do Norte Fluminense amanheceu com os muros da sede pichadas em protesto à má campanha com três derrotas e um empate na Taça Guanabara.

Em crise, o Macaé demitiu o técnico Eduardo Allax após a derrota para o Volta Redonda e Charles de Almeida chega com a missão de evitar o rebaixamento no Carioca.