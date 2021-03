Vasco enfrenta o Bahia pela 33 rodada do Campenato Brasileiro no estádio de São Januário. Daniel Castelo Branco

Publicado 24/03/2021 15:39

Rio - O zagueiro Leandro Castán foi absolvido pela expulsão na partida contra o Bahia, no último Campeonato Brasileiro, quando acertou o rosto do goleiro Douglas Friedrich. De acordo com o jornalista Wellington Campos, a decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo STJD, e foi conduzido pelo advogado Marcelo Jucá, contratado recentemente para trabalhar na área esportiva do Cruzmaltino.

Leandro Castán foi julgado por ação violenta, no artigo 254, mas não precisará cumprir mais nenhum jogo de suspensão além do que já cumpriu pelo cartão vermelho. A partida ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano, válida pela 33ª rodada e acabou empatado em 0 a 0. Na oportunidade, Douglas acabou substituído por conta da pancada que levou o zagueiro, que se desculpou com o goleiro após a partida.