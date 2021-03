Brazil's Fluminense player Everaldo celebrates his goal against Ecuador's Deportivo Cuenca during their Copa Sudamericana 2018 football match at Casa Blanca stadium in Quito on September 20, 2018. / AFP PHOTO / RODRIGO BUENDIA Caption AFP PHOTO / RODRIGO BUENDIA

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 19:40

Rio - O Vasco tentou a contratação do atacante Everaldo, ex-Fluminense e que atualmente está no Corinthians. Segundo o empresário do atleta, Fabiano Barbosa, o Cruzmaltino chegou a procurar a equipe paulista para tentar um empréstimo, mas a negociação não foi para frente.

"A gente vê com bons olhos por conta da grandeza do Vasco, fica feliz pelo interesse, mas não chegou proposta diretamente para nós. O Vasco entrou em contato direto com o Corinthians, mas não chegaram a um acordo. Eles foram diretamente no Corinthians, tentando empréstimo até o fim do ano, mas a conversa não andou. Fiquei sabendo no fim da noite passada. Eu entrei em contato com pessoas do Corinthians que me confirmaram que a conversa não andou. Deve ter sido questão de salário. Os clubes interessados não querem pagar o salário integral do Everaldo e o Corinthians só empresta com essa condição", disse o empresário ao site "Esporte News Mundo".

Publicidade

Sem Everaldo, o Vasco fechou a contratação do atacante Léo Jabá, ex-Corinthians. O jogador, que estava no PAOK, da Grécia, foi anunciado pelo Cruzmaltino nesta quinta-feira.