Rio - Em julgamento realizado nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu o recurso do Vasco em relação a partida entre a equipe carioca e o Internacional válida pela 36ª rodada do Brasileiro de 2020. O Tribunal manteve o resultado de 2 a 0 para o Colorado, confirmando deste modo o rebaixamento do Cruzmaltino para a Série B.

O Vasco entrou com recurso no último dia 9 pedido de anulação da partida. Na opinião da diretoria Cruzmaltino, as imagens disponibilizadas sobre a atuação do Árbitro de Vídeo na partida indicavam um "erro de direito" depois da pane no sistema do VAR no lance do primeiro gol do Internacional no confronto. O argumento do clube carioca era que ele deveria ter o direito de ter seu pedido apreciado.





O Cruzmaltino anexou ao processo um documento audiovisual com os diálogos entre o árbitro de campo Flávio Rodrigues de Souza e a cabine da VAR. Inicialmente, o pedido foi apreciado e indeferido pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Agora, o pleno do Tribunal também manteve o resultado da partida.



A equipe carioca terminou o Brasileiro com 38 pontos e acabou rebaixada devido ao saldo de gols. O Fortaleza teve a mesma pontuação, mas acabou se livrando da queda. Caso a partida fosse anulada, o Cruzmaltino teria a chance de escapar do rebaixamento.