Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:30

Rio - O Vasco anunciou oficialmente Léo Jabá como o quarto reforço para a temporada 2021. O atacante, de 22 anos, estava no Paok, da Grécia, ex-clube do lateral-direito Léo Matos, e chega por empréstimo até dezembro. A exemplo dos demais reforços confirmados - Ernando, Zeca e Marquinhos Gabriel - Jabá terá um contrato por produtividade.

Revelado pelo Corinthians, Jabá negociava com o Atlético-GO, clube dirigido pelo atual técnico do Vasco em 2020. Seduzido pelo projeto do Vasco, abriu mão de disputar a Primeira Divisão pelo Dragão e promete ser um reforço importante para a Série B de 2021. Veloz e com facilidade de jogar pelos lados, o atacante chega para ocupar uma carente lacuna em São Januário.



Aprovado nos exames médicos, Léo Jabá foi submetido a uma cirurgia no ligamento colateral do joelho direito em novembro de 2019. O atacante perdeu espaço na Grécia e pouco jogou depois da lesão. Recuperado, espera recomeçar e reencontrar o bom futebol com a mudança de ares. Na Colina, o atacante terá como principais concorrentes Talles Magno, Gabriel Pec e Vinícius. O Vasco ainda negocia com Morato, do Red Bull Bragantino, para aumentar o leque de opções no setor.

Revelado pelo Corinthians, Léo Jabá foi promovido em 2017 pelo técnico Fábio Carille. No entanto, não manteve o brilho apresentado na Copa São Paulo de Futebol Júnior e deixou o clube com apenas um gol marcado em 20 jogos, rumo ao PAOK, da Grécia, por cerca de R$ 21,7 milhões na época. No acerto com o Vasco ficou estabelecido que o contrato poderá ser encerrado no fim de junho, sem custos, caso ele não jogue um determinado percentual de partidas, como revelou o 'ge'.