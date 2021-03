Marcelo Cabo RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Publicado 26/03/2021 09:51

Rio - Após conseguir a sua primeira vitória no Carioca contra o Macaé, o Vasco enfrenta o Madureira, em Los Larios, neste sábado, às 15h30. O Cruzmaltino deseja vencer para se aproximar do G-4 do Carioca. O Tricolor Suburbano ocupa no momento, justamente a quarta colocação na tabela.

A equipe carioca poderá ter o retorno de Germán Cano na partida. O argentino vem se recondicionando fisicamente, após se lesionar contra o Goiás, na última partida do Brasileiro. Ele enfrentou a Caldense, pela Copa do Brasil, mas ainda não jogou pelo Carioca de 2021.

O Cruzmaltino deverá ir para campo com: Lucão; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Juninho e Marquinhos Gabriel; Talles Magno, Gabriel Pec e Germán Cano.

Único invicto no Carioca, o Madureira vem de duas vitórias seguidas contra o Bangu e contra a Portuguesa. O Tricolor da Zona Norte promete não ser um adversário dos mais simples para o Cruzmaltino neste sábado.